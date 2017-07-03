В Мурманской области даже при снижении господдержки отмечается рост объёмов продукции сельского хозяйства

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-мае 2017 года составил 564,1 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 110,8% (в среднем по России – 100,6%).

Рост по сравнению с январем-маем 2016 года обусловлен увеличением производства скота и птицы на убой в живом весе на 3,3%, что в основном связано с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации. Это, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 1,9 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года). Производство молока в этот период произошло на 8,4% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 12,1%).

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-май 2017 года из федерального и областного бюджетов составила 83,125 млн рублей, что несколько ниже уровня аналогичного периода 2016 года (на 1,1%). При этом из федерального бюджета направлено 5,68 млн рублей, что в 3,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, из областного – 77,45 млн рублей с ростом в 1,2 раза.