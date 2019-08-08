В Мурманской области держится осенняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 августа Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха на 2-4° ниже климатической нормы.

Завтра, 9 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+15°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

9-12 августа в Кандалакшском районе и на западе Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.