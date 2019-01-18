В Мурманской области директор строительной организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1963 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере.

Согласно материалам выездной налоговой проверки, директор одной из строительных организаций города Мурманска с целью уклонения от уплаты налогов включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о показателях хозяйственной деятельности предприятия. В результате неправомерных действий подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2014 и 2015 года в сумме более 8 миллионов рублей.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, для чего, в том числе, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.