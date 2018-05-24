В Мурманской области для трудоустройства подростков создано более 1400 рабочих мест

Государственная служба занятости населения Мурманской области ежегодно организует трудоустройство на временную работу молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. В 2018 году для этого заключено 87 договоров с 43 организациями Мурманской области, создано 1404 рабочих места.

С начала года специалистами центра занятости населения трудоустроено 127 подростков. Молодые люди работают подсобными рабочими, уборщиками территорий и служебных помещений, курьерами, делопроизводителями, гардеробщиками.

При трудоустройстве подростков ежегодно уделяется особое внимание трудоустройству детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Трудоустройство на временную работу – это первая ступенька в большую трудовую деятельность. Подростки учатся оформлять заявление о приёме на работу, знакомятся со своими правами и обязанностями.