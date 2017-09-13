В Мурманской области днём ожидается дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, занимающей Норвежское море и Северную Европу. В этот период в нашем регионе ожидается прохладная с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь, днём местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха +3+8° в течение суток.