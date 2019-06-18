В Мурманской области до конца 2019 года откроются два муниципальных кинозала

По итогам всероссийского конкурсного отбора в рамках программы Фонда кино федеральное финансирование в размере по 5 млн рублей получат Дворец культуры «Октябрь» города Заполярный и Культурно-спортивный центр поселка Ревда Ловозерского района. Муниципальные учреждения культуры на данные средства смогут приобрести и установить современное кинооборудование.

У жителей города Заполярного и Ловозерского района появится возможность стать постоянными зрителями лучших отечественных и зарубежных кинолент, которые будут демонстрироваться в высоком цифровом качестве и комфортных условиях.