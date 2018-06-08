В Мурманской области до сих пор по ночам ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, температура воздуха ночью от 0 до +5°, в центральных районах местами заморозки до -2°, днём +7+12°.

10 июня погоду Кольского полуострова будет определять очередной циклон с центром на севере Норвежского моря: на западе области с приближением атмосферных фронтов интенсивность осадков увеличится, температура воздуха незначительно повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +7+12°.

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Температура воды на большинстве рек и водоёмов Мурманской области равна 5-10° (на Серебрянском водохранилище +3°, на горных реках 2-5°.

Температура воды в реке Кола 8 июня в 8 часов была +7,6°.