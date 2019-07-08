В Мурманской области доля высокобалльников по математике профильного уровня выросла в три раза

Министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира выступила 5 июля на пресс-конференции, на которой затронула круг вопросов, касающихся итогов проведения основного периода государственной итоговой аттестации.

«Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Мурманской области в 2019 году прошел максимально объективно, без технологических сбоев и утечки экзаменационных материалов. Все вопросы, возникавшие в ходе проведения ЕГЭ, решались оперативно, с консультационной поддержкой со стороны Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Федерального центра тестирования», - отметила Ирина Ковшира.

В ЕГЭ приняли участие более 3,6 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи выпускников текущего года. Для проведения экзаменов было задействовано 30 пунктов проведения экзамена (ППЭ). В ППЭ присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, включая студентов мурманских вузов, из которых 37 имели статус федеральных общественных наблюдателей. Для наблюдения за ходом проведения экзамена в режиме реального времени работал Региональный ситуационный центр, расположенный на базе «Института развития образования». По оценке Рособрнадзора он вошел в пятерку лучших по России.

Комментируя результаты ЕГЭ-2019, министр образования и науки отметила, что выросла доля высокобалльных работ (от 81 балла и выше) по всем предметам, кроме литературы и географии. 26 участников ЕГЭ получили на экзаменах высший балл.

«Особенно нас порадовало улучшение результатов по обязательным предметам: практически каждая четвертая работа по русскому языку – высокобалльная, все выпускники текущего года справились с экзаменом. Три участника не преодолели минимальный порог по базовой математике, что по сравнению с прошлым годом меньше втрое, средний балл – 4,41. Доля высокобалльников по математике профильного уровня выросла в три раза, не справились с экзаменационной работой три выпускника», - сообщила Ирина Ковшира, напомнив, что возможность пересдать неудовлетворительный результат будет предоставлена выпускникам текущего года в дополнительный период в сентябре.

На результатах экзаменов сказалась системная работа по повышению качества образования на основе использования результатов оценочных процедур (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования), проводимых по инициативе Рособрнадзора, и изменения в порядке проведения ЕГЭ (регистрация на экзамен только по одному из уровней математики: базовому и профильному).

Отвечая на вопрос о нарушениях, зафиксированных в ходе ЕГЭ, министр подчеркнула, что желающих рискнуть своим будущим и пронести запрещенные материалы в ППЭ мало. В 2019 году удалены с экзаменов за наличие мобильного телефона и шпаргалку три участника, причём один – выпускник прошлых лет в досрочный период. Снижение числа нарушений говорит об уверенности выпускников в своих знаниях.

На вопрос журналистов о готовности перехода региона на новые технологии передачи экзаменационных материалов в ППЭ директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов ответил утвердительно, подчеркнув, что сначала пройдут апробации и обучение сотрудников ППЭ.

«В целом экзаменационная кампания прошла спокойно. Выпускники, родители и педагоги региона за прозрачный и честный ЕГЭ», - подвела итог встречи Ирина Ковшира, пожелав выпускникам осуществления своих самых смелых планов.