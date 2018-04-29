Мурманская область. Арктика29.04.18 12:47
В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в мае текущего года начнется как обычно – с 3 числа.
В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в мае текущего года начнется с 3 числа
В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в мае текущего года начнется как обычно – с 3 числа.
9 мая является праздничным днем, поэтому выплата пенсий за это число через отделения почтовой связи будет осуществлена досрочно – 8 мая.
С 10 мая доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.
Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в обычные сроки.
Комментарии
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Known
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Katrin
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