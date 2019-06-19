В Мурманской области дождливое лето

Елена Степановна Тысячи граждан России выехавшие из Крайнего Севера не могут получить жилищный сертификат десятилетиями. Список с каждым годом растет как снежный ком. Почему нет денег у государства?? Комментарий к новости: В сторону южную - жители Североморска получают жилищные сертификаты

ПротивВсех Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают, Комментарий к новости: Мышиная возня под окнами областной администрации