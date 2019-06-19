Мурманская область. Арктика19.06.19 18:02
В Мурманской области дождливое лето
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие сутки погоду Кольского полуострова будет определять частный циклон, смещающийся с севера Скандинавии в восточном направлении. По Мурманской области пройдут дожди, в отдельных районах сильные.
Завтра, 20 июня, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°, на юге области +15+20°.
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Последние комментарии
Елена Степановна
18.06.19 21:19
Тысячи граждан России выехавшие из Крайнего Севера не могут получить жилищный сертификат десятилетиями. Список с каждым годом растет как снежный ком. Почему нет денег у государства??
Комментарий к новости:В сторону южную - жители Североморска получают жилищные сертификаты
ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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