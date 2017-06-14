В Мурманской области два выпускника написали ЕГЭ по математике профильного уровня на сто баллов

Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области утвердила результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня.

Официальный день ознакомления с результатами – 14 июня. Ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 16 июня.

Двое участников ЕГЭ по математике профильного уровня получили сто баллов. Таким образом, на данный момент четыре участника получили на ЕГЭ 100 баллов. Выпускник Мурманского академического лицея Андрей Шлапко получил 100 баллов по двум предметам.

«Общая картина результатов ЕГЭ по профильной математике подтверждает, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается: в 2017 году вырос средний балл по региону, число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 4,6%. Профильный уровень позволяет более детально и углублённо оценить качество подготовки выпускников по математике. В основном его выбирают те, кто планирует продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования по специальностям технического профиля. По результатам двух экзаменов, информатика и математика профильного уровня, 35 выпускников получили 160 и более баллов. Это говорит об успешности и конкурентоспособности этих выпускников при поступлении в вузы», – прокомментировала полученные результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.