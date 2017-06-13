В Мурманской области ЕГЭ по русскому языку прошёл в штатном режиме

Второй из двух обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников состоялся 9 июня. ЕГЭ по русскому языку написали в Мурманской области 2948 участников. Все прошло в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано.

Экзамены проходили на 29 пунктах проведения экзаменов, из них на 27 – велось онлайн видеонаблюдение. Везде использовалась технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов непосредственно в пункте проведения экзаменов. Нарушений и технологических сбоев не было.

«Поначалу было волнительно, но потом тревогу как рукой сняло. Я ничего не боялся. Никто никому не мешал – это огромная заслуга организаторов. Камеры не отвлекали. Обстановка самая рабочая. Экзамен прошёл спокойно и незаметно», - поделился своими впечатлениями Данил Шкатов, выпускник мурманской гимназии № 3. Данил уже практически поступил в МГИМО, так как является призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. За результат по русскому языку не переживает, потому что много занимался дополнительно, готовясь к олимпиаде по русскому языку – он призёр муниципального уровня.

Результаты итоговых испытаний станут известны не позднее 27 июня.