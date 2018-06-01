В Мурманской области экспорт металлов и изделий из них вырос в 1,2 раза

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, в январе-марте 2018 года внешнеторговый оборот Мурманской области вырос на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - до 949,9 млн долларов США.

Экспорт товаров составил 880,8 млн долларов США (113,3% по сравнению с январем-мартом 2017 года). Наиболее значимыми товарными группами экспорта Мурманской области являются металлы и изделия из них, их доля – 60,4% от общего объёма экспорта (в январе-марте 2017 года – 56,2%), продовольственные товары – 23,4% (27,3%), минеральные продукты – 14,2% (14%).

Экспорт металлов и изделий из них вырос в 1,2 раза, что обусловлено ростом цен на цветные металлы, увеличением физических объёмов вывоза проволоки алюминиевой и лома черных металлов, а также началом производства и вывоза с IV квартала 2017 года нового вида продукции – никелевого штейна. По сравнению с прошлым годом экспортные цены на никель необработанный выросли на 35,1%, медь рафинированную – на 29,7%, алюминий необработанный – на 15,9%, проволоку алюминиевую – на 16,2%, лом чёрных металлов – на 29,5%.

Уменьшение экспорта продовольственных товаров на 3,1% произошло на фоне сокращения физических объёмов поставок рыбы мороженой, филе рыбного и прочего мяса рыбы.

Стоимость экспорта минеральных продуктов в отчётном периоде возросла по сравнению с январем-мартом 2017 года на 14,2%. Увеличились физические объёмы вывоза железорудного концентрата в 4 раза (при снижении средних контрактных цен на 19,9%) и нефтепродуктов – в 1,8 раза (при росте средних контрактных цен в 1,3 раза). В то же время апатитовый концентрат подешевел на 4,1% по сравнению с январем-мартом 2017 года, поставки концентрата снизились на 27,4%.

Основными партнерами по экспортным операциям являлись – Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Китай, Норвегия, Бельгия, Беларусь и Турция.

По сравнению с I кварталом 2017 года импорт товаров вырос в 1,3 раза - до 60,1 млн долларов. В структуре импорта увеличилась доля продукции химической промышленности и каучука (37% против 33,9% в январе-марте 2017 года), металлов и изделий из них (25,2% против 5,2%). В то же время снизился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств (29,6% против 49,6%).

Рост импорта металлов и изделий из них в 6,2 раза обусловлен ввозом титана и изделий из него.

Импорт продукции химической промышленности и каучука вырос по отношению к январю-марту 2017 года в 1,4 раза в основном за счёт увеличения по стоимости поставок глинозема в 1,7 раза (физические объёмы возросли в 1,2 раза).

Импорт машин, оборудования и транспортных средств сократился на 22,9% к январю-марту 2017 года. Снизились поставки по стоимости оборудования и механических приспособлений (в 1,5 раза), средств наземного транспорта (в 3,2 раза). При этом наблюдалось значительное увеличение закупок судов и плавучих конструкций (в 18,4 раза).

Основными партнерами по импортным операциям являлись – Германия, Бразилия, Ямайка, Норвегия, Франция, Китай, Великобритания, Швеция, Финляндия, Япония и Тайланд.