В Мурманской области экспорт товаров вырос на 1,1% - до 3 млрд долларов США, а импорт снизился

Региональное Министерство экономического развития обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, по итогам 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Мурманской области составил 3,2 млрд долларов (99,7% к январю-сентябрю 2018 года).

Экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,1% - до 3 млрд долларов США. Наиболее значимыми товарными группами экспорта Мурманской области являются металлы и изделия из них, их доля – 61,6% от общего объёма экспорта (в январе-сентябре 2018 года – 60,4%), продовольственные товары – 24,8% (26,4%), минеральные продукты – 12,5% (12,2 %).

Рост экспорта металлов и изделий из них на 3,2% обусловлен увеличением поставок медного и никелевого штейна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортные цены на никель необработанный выросли на 2,2%, одновременно снизились цены на медь рафинированную – на 9,6%, алюминий необработанный – на 6,6%, проволоку алюминиевую – на 7,2%, лом чёрных металлов – на 3,2%.

Экспорт продовольственных товаров составил 94,9% к соответствующему уровню 2018 года. Сократились поставки мороженой рыбы (на 25,1%) и филе рыбного (на 12%) при одновременном росте физических объёмов вывоза ракообразных (в 1,6 раза). Динамика цен по сравнению с соответствующим периодом 2018 года по основным видам экспортируемой мороженой рыбопродукции разнонаправлена: отмечен рост цен на треску на 3,9%, пикшу – на 0,9%, филе трески – на 9,7%, филе пикши – на 10,5%, в тоже время подешевели скумбрия – на 12,2%, ставрида – на 26,2%, палтус – на 6,3%, сардины – на 13,3%.

Стоимость экспорта минеральных продуктов в отчётном периоде выросла по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 4%. Наблюдается рост экспортных цен на апатитовый (на 9,8%) и железорудный (в 1,4 раза) концентраты при одновременном сокращении физических объёмов вывоза (на 9,2% и 14,5% соответственно). Поставки нефтепродуктов увеличились на 1,4%, экспортные цены снизились на 2,1%.

Основными партнёрами по экспортным операциям являлись - Нидерланды (доля в экспорте – 25,4%), Финляндия (23,5%), Швейцария (22,7%), Норвегия (4,5%), Германия (3,5%), Великобритания (3,5%), Китай (3,4%), Литва (2,9%), Бельгия (2,6%) и Дания (1,7%).

По сравнению с январем-сентябрем 2018 года импорт товаров снизился на 15,9% - до 218,4 млн долларов (с учётом импорта товаров, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения жизнедеятельности экипажей, осуществляющих международные рейсы – 321,7 млн долларов, 92,5% к соответствующему периоду 2018 года).

В структуре импорта повысилась доля машин, оборудования и транспортных средств (51% против 37,1% за 9 месяцев 2018 года), продовольственных товаров (22,3% против 13,6%). В то же время снизился удельный вес продукции химической промышленности и каучука (19,3% против 30,1%), металлов и изделий из них (3,9% против 16,2%).

Импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 15,6% к январю-сентябрю 2018 года.

Увеличению импорта продовольственных товаров в 1,4 раза способствовал значительный рост закупок предприятиями аквакультуры живой рыбы (смолта) и кормов для рыбы.

Импорт продукции химической промышленности и каучука сократился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 46,3%. В основе импорта химической продукции - глинозём, пневматические шины, моющие и чистящие средства.

Снижение импорта металлов и изделий из них (в 5 раз) наблюдается на фоне высокой базы прошлого года в результате ввоза изделий из титана на металлургическое предприятие области.

Основными партнерами по импортным операциям являлись – Норвегия (доля в импорте – 25,8%), Турция (11,9%), Дания (7,4%), Италия (7%), Исландия (6,2%), Япония (4,8%), Нидерланды (4,3%), Китай (4,2%), Швеция (3,8%) и Бразилия (3,2%).