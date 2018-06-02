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Мурманская область. Арктика02.06.18 07:10

В Мурманской области экзамен по математике профильного уровня прошёл в штатном режиме

В экзамене по математике профильного уровня в Мурманской области приняли участие 1908 человек. Печать экзаменационных материалов в аудиториях прошла без технологических сбоев. Экзамен длился 3 часа 55 минут.

На всех этапах экзамена в пунктах присутствовали общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодёжи, работали специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

«Экзамен по математике профильного уровня несколько сложнее экзамена по математике базового уровня. Если первая часть включает задания, проверяющие базовые общематематические умения, то задания части 2 проверяют знания на том уровне требований, которые предъявляются вузами с профильным экзаменом по математике. Как правило, профильный уровень выбирают высокомотивированные выпускники. И я уверена, что наши ребята успешно справились с экзаменом», – отметила министр образования науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Установленный минимальный результат по математике профильного уровня составляет 27 баллов.

Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 18 июня.

 

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