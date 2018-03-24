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Мурманская область. Арктика24.03.18 07:00

В Мурманской области экзамен по русскому языку в досрочный период прошёл без сбоев

Экзамен по русскому языку в досрочный период проведения единого государственного экзамена прошел в штатном режиме. В экзамене приняли участие 79 человек.

На пунктах проведения экзаменов во всех аудиториях велось онлайн-видеонаблюдение. На экзамене присутствовали федеральные общественные наблюдатели. Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений работал региональный ситуационный центр. Нарушений в ходе проведения экзамена не выявлено.

В 2018 году во время досрочного этапа в Мурманской области используются технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории и их сканирования непосредственно в пункте проведения экзаменов, что позволяет оптимизировать систему проведения ЕГЭ, сократив материальные и человеческие ресурсы и повысив информационную безопасность.

«Экзамен прошёл без технических сбоев и нарушений порядка проведения. На данный момент идет обработка материалов. Предметная комиссия приступит к работе 24 марта. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 2 апреля», – напомнила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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