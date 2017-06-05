В Мурманской области этим летом отремонтируют порядка 88 километров региональных автодорог

Начало сезона дорожных ремонтов стало одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун. Глава региона акцентировала внимание на том, какие работы планируется провести в этом году, и какие средства будут на это затрачены.

Подробно о предстоящих ремонтных мероприятиях доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин. Он, в частности, сообщил, что запланирован ремонт 18 региональных автомобильных дорог общей протяженностью около 88 км. Министр подчеркнул, что в программу ремонта вошли наиболее востребованные направления, такие как Пиренга – Ковдор, Оленегорск – Ловозеро, дороги на Лотту и Саллу. Будут заасфальтированы четыре километра автоподъезда к селу Териберка. Также за счет средств регионального дорожного фонда на ряде участков будет произведено обустройство наружного освещения, тротуаров, дорожных ограждений барьерного типа.

«Субсидии в сумме 280 млн рублей на ремонт муниципальных дорог на конкурсной основе предоставлены 20 муниципальным образованиям. На этой и в начале следующей недели будут заключены все контракты, и начнутся ремонтные работы. Кроме того, Североморск и Кандалакша являются получателями субсидии на ремонт мостов и путепроводов в размере 48 млн рублей. Планируется выполнить реконструкцию двух мостов: на дороге Североморск – Североморск-3 и через реку Колвица», – сообщил Дмитрий Соснин.

Губернатор поручила Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области тщательно контролировать расходование средств.

«Особое внимание прошу уделить контролю за расходованием субсидий на дорожную деятельность муниципалитетов – деньги должны быть потрачены разумно и с максимальной отдачей. По окончании дорожных работ люди должны увидеть существенные изменения. В этом году муниципалитетам направлена рекордная сумма, поэтому мы ждем такой же рекордной отдачи», – подчеркнула Марина Ковтун.