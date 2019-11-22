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Мурманская область. Арктика22.11.19 11:00

В Мурманской области фактическое исполнение по государственным программам на 1 октября текущего года составило 68,6%

Министерством экономического развития Мурманской области на основе информации, представленной исполнительными органами государственной власти Мурманской области, подготовлен и размещён на официальном сайте ведомства отчёт о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 9 месяцев текущего  года.

По состоянию на конец отчётного периода на реализацию 16 государственных программ за счёт всех источников финансирования были предусмотрены 90,7 млрд рублей, в том числе за счёт областного бюджета 63,8 млрд рублей, что на 8,9 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Фактическое исполнение по государственным программам на 1 октября текущего года составило 62,2 млрд рублей – 68,6% от запланированных на год объёмов, что на 1,1 п.п. ниже уровня соответствующего периода 2018 года (в абсолютном выражении выше на 5,2 млрд рублей.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств внебюджетных источников, отмечается в пояснительной записке отчёта.

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчётном периоде отмечается по государственным программам «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (82,7% от запланированного объёма), «Развитие образования» (71,3%) и «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (70,8%). Указанные государственные программы улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года соответственно на 8,8 п.п., 0,5 п.п., 4,5 п.п.

Наименьшая степень освоения финансирования – по государственным программам «Формирование современной городской среды Мурманской области» (30,1%), «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (38,9%), «Развитие физической культуры и спорта» (45,1%) в связи с планируемой реализацией большей части мероприятий в IV квартале 2019 года.

По всем государственным программам в 2019 году запланировано выполнить 1097 мероприятий (на 21 мероприятие больше, чем в аналогичном периоде 2018 года).

Из них за 9 месяцев текущего года в полном объёме выполнено 169 мероприятий или 15,4% (в аналогичном периоде прошлого года данное значение составило 14,4%).

 

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