В Мурманской области физические объёмы туристских услуг увеличились на 6%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, показатели потребительского рынка Мурманской области в январе-октябре 2019 года демонстрировали сдержанную динамику. Например, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень предыдущего года на 0,3%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,4%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 59,9% против 58,9% в аналогичном периоде 2018 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40,1% (в 2018 году – 41,1%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 0,4% по сравнению с уровнем 2018 года.

По предварительным данным Мурманскстата индекс физического объёма платных услуг населению составил 99,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Отмечено существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта (на 7%), услуг специализированных коллективных средств размещения (на 6%). При этом физические объёмы туристских услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 3%.