В Мурманской области гололёд на дорогах спровоцировал многочисленные ДТП

Губернатор Марина Ковтун провела вчера в «Мурманскавтодоре» рабочее совещание по вопросам содержания автомобильных дорог на территории Мурманской области. Поводом к разбору полётов стала неблагоприятная ситуация, сложившаяся на трассах региона 24-26 февраля.

«Гололёд спровоцировал многочисленные ДТП и даже сходы автомобилей с дорог. Чтобы обеспечить безопасность участников движения, дорожными службами принимались решения о закрытии проезда по некоторым, наиболее опасным, участкам автодорог. Это приводило к отмене регулярных автобусных маршрутов, создавало дополнительные проблемы для наших граждан. С капризами природы бороться непросто, но мы должны быть во всеоружии, чтобы обеспечить безопасное передвижение по дорогам», – подчеркнула Марина Ковтун.

О том, как организован контроль за зимним содержанием автодорог, какие проблемы имеются в части содержания региональных, межмуниципальных и федеральных трасс, достаточности сил и средств для качественного содержания дорожного полотна зимой рассказали представители ГИБДД, управляющих учреждений «Упрдор «Кола» и «Мурманскавтодор» и подрядчики, которые обслуживают конкретные участки дорог.

Дорожники назвали ситуацию внештатной, вызванной экстремальными погодными условиями. Ледяной дождь образовал на дороге стекловидное покрытие, перед которым бессильна оказалась даже спецтехника. Но выводы сделаны, профилактику и контроль усилят. Парк техники достаточен, а вот с кадрами проблемы есть, отмечали в ходе встречи подрядчики. В целом же дорожные службы руководствуются жёсткими нормативами, регулярно контролируются и, в случае нарушений, штрафуются заказчиками – предприятиями по управлению автомобильными дорогами регионального и федерального значения. Согласованные решения временно ограничить движение по наиболее опасным трассам позволили не допустить тяжёлых ДТП. Есть механизмы и для оперативной отработки жалоб автомобилистов на проблемные участки. Например, «Мурманскавтодор» внедрил в свою работу «электронный журнал»: получив конкретную жалобу через сайт, диспетчер заносит информацию в систему, и она спускается к подрядчику, обслуживающему именно этот участок. Отработка заявок ставится на контроль.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что работа по содержанию дорог – вопрос безопасности, который требует содержательной, скоординированной, качественной работы, и потребовала усилить контроль за содержанием дорог и обеспечением безопасности участников дорожного движения.