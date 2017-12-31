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Мурманская область. Арктика31.12.17 08:15

В Мурманской области грызть яблоки в вузе стало дороже всего

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,6% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 105,0%), что выше среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (102,1%).

Продовольственные товары за одиннадцать месяцев подорожали в среднем на 1,2% (по России – на 0,5%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 3,9%, платные услуги населению – на 2,4% (по России, соответственно, на 2,4% и 4,0%).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на яблоки (на 14%), масло сливочное (на 13%), картофель (на 12%), лимоны (11%), масло оливковое, кетчуп (на 10%), овощные консервы (на 8%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, мороженое (на 6%), печень говяжью, продукты из мяса и птицы копченые, молоко и молочную продукцию, соки фруктовые, изделия мучные кондитерские (на 5%).

При этом снизились цены на чеснок (в 1,5 раза), виноград (на 29%), сахар (на 25 %), огурцы (на 23 %), яйцо куриное (на 17 %), помидоры (на 13 %), морковь (на 12 %), крупы и бобовые (на 11 %), подсолнечное масло, лук (на 7 %), мясо птицы (на 6 %), свеклу, груши, орехи и сухофрукты (на 5%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты и шерстяные ткани (на 9%), топливо моторное, табачные изделия и печатные издания (на 7%), полотенца, меховые изделия, обувь, парфюмерно-косметические товары, галантерею, ювелирные изделия, ковры и ковровые изделия (на 6%), ткани хлопчатобумажные, одежду и белье, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, металлическую, фарфоро-фаянсовую и стеклянную посуду, часы и товары для животных (на 5%).

Стоимость перевязочных материалов, медикаментов и пиломатериалов снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 28%, услуги почтовой связи – на 16%, обрядовые услуги, услуги городского пассажирского транспорта и организаций культуры – на 10%, услуги бань и душевых, услуги среднего образования – на 8%, ремонт одежды, услуги прачечных, услуги проводного вещания и санаторно–оздоровительные услуги – на 7%, ветеринарные услуги – на 6%, медицинские услуги, услуги правового характера – на 5%.

Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 3%. 

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