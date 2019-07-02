Мурманская область. Арктика02.07.19 18:02
В Мурманской области характер погоды существенно не изменится
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Баренцевым морями и севером Европы. В этот период в нашем регионе характер погоды существенно не изменится. При прохождении атмосферных фронтов по Мурманской области ожидаются дожди, температура воздуха в пределах климатических норм.
Завтра, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +13+18°.
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