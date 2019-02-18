В Мурманской области хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 и 20 февраля погоду Кольского полуострова будет определять область пониженного атмосферного давления. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная, снежная погода, температура воздуха в пределах климатических норм.

Завтра, 19 февраля, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9 -14°, при прояснениях -17 -22° в течение суток. Гололедица.