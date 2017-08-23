В Мурманской области хозяйничают дождь и ветер

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RostiK Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%. Комментарий к новости: Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну