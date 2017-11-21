В Мурманской области идёт подготовка электронной карты доступности объектов для маломобильных групп населения

Итоги паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области подвели сегодня на заседании регионального правительства, которое провела губернатор Марины Ковтун.

Министр социального развития Сергей Мякишев отметил, что мероприятия по паспортизации объектов учреждений социальной сферы проводились с конца 2013 года по 1 сентября этого года. Всего по состоянию на сентябрь 2017 года в реестре насчитывается 1464 объекта социальной инфраструктуры региона, из них 73% – объекты муниципальных организаций, остальные – государственные областные. На все объекты были составлены паспорта доступности и акты обследований. Паспортизацией охвачены такие приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость, культура, физическая культура и спорт, а также информационная и административная сфера.

«Самыми доступными являются центры занятости населения, где все объекты в той или иной мере приспособлены для приема граждан с ограничениями здоровья. 82% объектов здравоохранения также признаны комиссиями доступными для инвалидов. Объектов социальной защиты доступно 60%, физкультуры и спорта – 57%», – проинформировал Сергей Мякишев.

Министр напомнил, что с 1 января 2016 года вступил в действие Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Документ установил переходный период, в течение которого федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления утверждают и реализуют мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг – «дорожные карты».

«Проводить паспортизацию следует постоянно, актуализируя паспорта доступности и планы адаптации по мере выполнения мероприятий. Также эти сведения нужно отражать и ежеквартально обновлять на электронной карте доступности федерального портала Минтруда России «Жить вместе». Нами уже создан и подготовлен к работе модуль электронного реестра. Отмечу, что было соответствующее поручение Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 29 августа 2017 года, которое мы выполнили», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Во время доклада губернатор Марина Ковтун проверила то, как представлена Мурманская область на указанном портале, и дала поручение Комитету по информационным технологиям Мурманской области разместить ссылку на ресурс на сайте правительства Мурманской области.

«Граждане должны иметь полный доступ к информации о доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, о имеющихся возможностях и понимать, какая работа ведется для её повышения», – подчеркнула Марина Ковтун.

Правительство поручило министерству социального развития к середине февраля 2018 года разработать методические рекомендации по ведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и по актуализации сведений об объектах на электронной карте доступности федерального портала «Жить вместе».