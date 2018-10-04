В Мурманской области идёт подготовка к IV региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

С 24 по 28 сентября в профессиональных образовательных организациях Мурманской области состоялись отборочные соревнования на право участия в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области 2018 года. В течение недели около 1400 студентов соревновались по 27 компетенциям «WorldSkills».

Соревнования оценивали более 200 экспертов из числа ведущих преподавателей колледжей и представителей более 30 компаний-работодателей: АО «Ковдорский ГОК», АО «Олкон», ОАО «КГЭС», АО «МОЭСК», ООО «Кольская электромонтажная компания «ГЭМ», филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Кольская АЭС», ООО «Фитнес-сити», Фитнес клуб «Фреш лайф», ООО «Профтрейд», ООО «ЗА Рубеж-ТУР», ООО «Фаворит», ООО «ТекилаДжаз», ООО «ЭМ Си Баухеми», ОАО «ОМЗ», ООО «АрктикФуд» и другие.

Победители отборочных соревнований станут участниками IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области, который пройдёт 23-26 октября этого года.