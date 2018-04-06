ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Наши чувства, или Люди, которые не умеют любитьНа городском кладбище - бесплатный маршрут по расписанию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.04.18 17:17

В Мурманской области идёт подготовка к пожароопасному сезону

В Мурманской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону. На днях состоялись учения по отработке действий специалистов, задействованных планом тушения лесных пожаров на территории Зашейковского лесничества.

В учениях принимали участие силы и средства Ковдорской авиагруппы Мурманской базы авиационной охраны лесов, работники Зашейковского лесничества и арендаторы лесных участков.

По легенде учений на территории Зашейковского лесничества возникла сложная лесопожарная обстановка. Степень пожарной опасности по условиям погоды – высокая. Действовали два лесных пожара, один из которых распространялся в сторону лесного участка, находящегося в пользовании у арендатора.

Всего в учении приняли участие 23 человека, было задействовано семь единиц техники. По итогам учений действиям лиц, задействованных в организации и тушении лесного пожара, дана положительная оценка.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 386 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствия
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:00«Под маской жиголо». Художественный фильм (16+)04:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)05:15«Воздушный маршал». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиЛидеры по росту цен остаются белокочанная капуста, картофель и куриные яйца-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 25 копеек, евро – на 11 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика