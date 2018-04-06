В Мурманской области идёт подготовка к пожароопасному сезону

В Мурманской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону. На днях состоялись учения по отработке действий специалистов, задействованных планом тушения лесных пожаров на территории Зашейковского лесничества.

В учениях принимали участие силы и средства Ковдорской авиагруппы Мурманской базы авиационной охраны лесов, работники Зашейковского лесничества и арендаторы лесных участков.

По легенде учений на территории Зашейковского лесничества возникла сложная лесопожарная обстановка. Степень пожарной опасности по условиям погоды – высокая. Действовали два лесных пожара, один из которых распространялся в сторону лесного участка, находящегося в пользовании у арендатора.

Всего в учении приняли участие 23 человека, было задействовано семь единиц техники. По итогам учений действиям лиц, задействованных в организации и тушении лесного пожара, дана положительная оценка.