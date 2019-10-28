В Мурманской области идёт подготовка к V региональному чемпионату «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)

В профессиональных образовательных организациях Мурманской области проходят отборочные соревнования на право участия в V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» в Мурманской области, который состоится в период с 9 по 14 декабря 2019 года.

Отборочные соревнования проводятся по всем компетенциям предстоящего регионального чемпионата: «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Предпринимательство», «Физическая культура и спорт», «Поварское дело», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Программные решения для бизнеса», «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Эстетическая косметология», «Командная работа на производстве», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Управление локомотивом», «Саамское рукоделие».

Уже состоялись соревнования по компетенциям «Поварское дело» и «Предпринимательство» в Мурманском индустриальном колледже.

Студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий соревновались в компетенциях «Сетевое и системное администрирование», «Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса».

В Мурманском медицинском и Кольском медицинском колледжах будущие медицинские работники проходили отборочные испытания по компетенции «Медицинский и социальный уход».

Победители отборочных соревнований примут участие в V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia», а в случае победы представят Мурманскую область на VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia», который состоится в июле 2020 года в г. Кемерово.