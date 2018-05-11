В Мурманской области идет прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Активное поколение»

Представителей некоммерческих организаций, учреждений и инициативных групп Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе социальных проектов «Активное поколение».



Конкурс направлен на поддержку и развитие практик социальной адаптации старшего поколения преимущественно в малых городах и селах. Приоритетные направления проектов: создание условий для формирования активной жизненной позиции пожилых людей; развитие устойчивых форм самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых людей; развитие услуг, гражданских и добровольческих инициатив, направленных на социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей. Максимальный размер финансирования одного проекта: для юридических лиц и органов территориального общественного самоуправления – 150 тыс. рублей, для инициативных групп – 25 тыс. рублей.



Конкурс проводит Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Региональным координатором конкурса в Мурманской области выступает Социальный центр – SOS Мурманск.



Заявки принимаются до 17 часов 23 мая по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 31/1 (будние дни с 10.00 до 17.00), а также по адресу электронной почты smalekseev@gmail.com с пометкой «На конкурс «Активное поколение». Контактное лицо: +7-908-605-77-09, Алексеев Сергей Михайлович.



Подробная информация представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».