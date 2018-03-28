В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан

По поручению Генеральной прокуратуры региональное управление МЧС России совместно с прокуратурой Мурманской области с 27 марта приступили к тотальным проверкам мест массового пребывания граждан, в первую очередь торгово-развлекательных центров. Об этом сегодня на брифинге сообщили начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области – главный государственный инспектор по пожарному надзору Владимир Гусев и губернатор Марина Ковтун.

В первую очередь проверяются торгово-развлекательные центры, где есть кинотеатры и зоны отдыха детей. Таких в Мурманской области 13: четыре в Мурманске, по одному в Кандалакше, Мончегорске, Оленегорске и Ковдоре, три в Апатитах и два в Североморске.

Как отметил Владимир Гусев, специалисты контролируют наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации, работоспособность систем пожаротушения и управления эвакуацией, оповещения о пожаре, а также наличие и доступность эвакуационных выходов, работу систем подачи воды и другие аспекты. На особом контроле – подготовленность персонала, начиная с руководителя торгового центра.

«Все отделы надзорной деятельности получили от меня прямые указания. Никакой кампанейщины, всё должно быть прозрачно, открыто. Всё будет проверено, как положено, досконально. Это я гарантирую. Законодательная база для этого достаточная, пожарная безопасность регулируется ГОСТами, СНИПами, законами, техническими регламентами. Всё отрегулировано, надо эти требования только соблюдать. Наша задача – их контролировать, чтобы таких случаев не происходило», – подчеркнул Владимир Гусев.

На втором этапе тотальных проверок специалисты проконтролируют меры безопасности во всех торговых и спортивных центрах региона, домах культуры. В график проверок вошли все 59 подобных объектов в Мурманской области.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур. Траур в память о десятках жертв трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре, большинство из которых – дети.

Такое очень тяжело пережить и совершенно невозможно оставаться равнодушными, подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

«Жители Мурманской области вместе с жителями Кузбасса и со всей страной скорбят по погибшим. И конечно, задаются вопросом: «Как такое могло случиться? Всё ли сделали власти для того, чтобы сохранить безопасность, здоровье и жизнь наших граждан?». Как глава исполнительной власти хочу официально заявить: у государства, в частности Мурманской области, есть все необходимые силы, средства и воля, чтобы обезопасить людей, сохранить их жизнь и здоровье в непредвиденных ситуациях. Существующая система мер безопасности позволяет в большинстве случаев предупредить последствия преступной халатности или злого умысла», – заявила глава региона

При этом Марина Ковтун обратилась к землякам с просьбой быть бдительным и внимательными друг к другу.

«Безопасность работает лишь тогда, когда люди сами к ней стремятся. Существуют элементарные меры безопасности жизнедеятельности, которым учат в школе. Давайте будем доброжелательны, внимательны и неравнодушны. Простое знакомство с соседями – уже серьёзный фактор безопасности. Самая обычная человеческая помощь на улице или в общественном месте больному, старику, ребёнку может спасти жизнь. Давайте делать шаги навстречу друг другу», – призвала Марина Ковтун.