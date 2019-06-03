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Мурманская область. Арктика03.06.19 15:50

В Мурманской области индекс производства в апреле по отношению к предыдущему месяцу снизился на 2,1%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в отчётном периоде 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 103,6% относительно января-апреля 2018 года (в среднем по России – 102,8). В апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018-го индекс производства вырос на 4,4% (в среднем по России – на 4,6%), по отношению к предыдущему месяцу - снизился на 2,1% (в среднем по России – увеличился на 0,2%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-апрелем 2018 года выросли на 17,8%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 18,2%, на экспорт – на 17,3%.

В январе-апреле текущего года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 35,8 млрд рублей (129,5% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 101,9% к январю-апрелю 2018 года (в среднем по России – 104,6%).

Увеличилось производство железорудного (102,4%), апатитового (100,6%), нефелинового (115,1%) и лопаритового (105,2%) концентратов.

В январе-апреле 2019 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 54,6 млрд рублей (109,3% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах).

 

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