В Мурманской области индекс производства в обрабатывающих производствах составил 120,6%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре 2017 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 101,6 млрд рублей (106,4% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 120,6% к январю-сентябрю 2016 года (в среднем по России – 101%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (45,9%), металлургическое производство (36,7%), ремонт и монтаж машин и оборудования (8,6%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 111,2%. Объем отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 8,1% до 46,6 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров снизились на 6,3%.

Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство рыбных продуктов: рыбы мороженой (рост на 6%), филе рыбного мороженого (на 12%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 14,6%), ракообразных (в 1,7 раза). Сохраняется устойчивый рост производства мясных продуктов: свинины, кроме субпродуктов (на 15,7%), субпродуктов убойных животных (на 21,7%), мясных полуфабрикатов (на 13,1%), колбасных изделий (на 3,3%). В то же время сократился выпуск рыбных консервов (на 14,2%), хлебобулочных изделий (на 13,6%), молока (на 16,5%), кисломолочных продуктов, кроме творога (на 7,9%), сыров и творога (на 4,8%).

Уровень металлургического производства в январе-сентябре текущего года вырос на 23,7% к соответствующему периоду 2016 года. В связи с наращиванием поставок давальческого сырья (норильского файнштейна) в результате реконфигурации производства ПАО «ГМК «Норильский никель» увеличились объёмы выпуска никеля необработанного (в 1,3 раза), меди рафинированной (в 1,2 раза), кобальта необработанного (на 10,5%).

Алюминия произведено на 6,1% больше, чем годом ранее. Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 37,3 млрд рублей, превысив уровень января-сентября 2016 года на 1%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 119,5% в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,2 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

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