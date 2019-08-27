В Мурманской области интенсивность дождей начнёт снижаться, температура воздуха будет повышаться

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области существенных изменений в погоде не ожидается. А начиная со среды, 28 августа, интенсивность дождей начнёт снижаться, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Завтра, 28 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°, в центральных районах до +22°.

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На реках Мурманской области наблюдается летняя межень. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летней межени на 1-20 см и выше уровней прошлого года в это время на 5-35 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 10-15°, на горных реках 5-7°.