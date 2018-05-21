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Мурманская область. Арктика21.05.18 09:10

В Мурманской области из 1063 мероприятий госпрограмм на 2018 год в полном объёме выполнено 29

Министерством экономического развития Мурманской области на основе информации, представленной исполнительными органами государственной власти Мурманской области, подготовлен отчёт о ходе реализации государственных программ Мурманской области за I квартал 2018 года. Как сообщает ведомство, по состоянию на конец отчётного периода на реализацию 16 государственных программ за счёт всех источников финансирования было предусмотрено 79,7 млрд рублей, в том числе за счёт областного бюджета 54,8 млрд рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 1 апреля  текущего года составило 16,9 млрд рублей – 21,2% от запланированных на год объёмов, что выше уровня I квартала 2017 года на 2,2 млрд рублей.

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчётном периоде отмечается по государственным программам «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (26,8% от запланированного объёма) и «Социальная поддержка граждан» (23,7% от запланированного объёма).

Наименьшая степень освоения финансирования – по государственным программам «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (9,3%), «Формирование современной городской среды Мурманской области» (0%) в связи с планируемой реализацией большей части мероприятий во II-IV кварталах 2018 года.

По всем государственным программам в 2018 году запланировано выполнить 1063 мероприятий. В I квартале текущего года из них в полном объёме выполнено 29 мероприятий (2,7%), частично – 170 мероприятий (16%), не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30%) – 864 мероприятия (81,3%).

Низкая степень освоения средств и выполнения мероприятий связана с тем, что реализация большей части из них запланирована на II-IV кварталы текущего года.

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