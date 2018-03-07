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Мурманская область. Арктика07.03.18 08:50

В Мурманской области из-за длительных зимних каникул в январе уровень производства сократился на 12%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2018 года и оценке основных показателей за этот период.

Как сообщает ведомство, в январе 2018 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 102,7% относительно уровня января 2017 года (в среднем по России – 102,9%). По сравнению с декабрем 2017 года уровень производства сократился на 12% (в среднем по России – на 20,4%), что является ежегодной тенденцией снижения производства в январе относительно декабря предыдущего года в связи с длительными зимними каникулами. Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем 2017 года снизились на 3,1%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 5,6%, на экспорт – выросли на 1,1%.

В январе текущего года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 6,2 млрд рублей (59,9% к январю 2017 года в действующих ценах). Данное снижение обусловлено падением цен на апатитовый и железорудный концентраты, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата. Цены производителей снизились на 21,7%. Индекс производства составил 100,8% к январю 2017 года (в среднем по России – 101,1%). Увеличилось производство апатитового (103,3%), нефелинового (127%) и лопаритового (103,8%) концентратов, щебня (в 1,4 раза). В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (94,5%).

 

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