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Мурманская область. Арктика24.08.19 08:00

В Мурманской области к решению вопросов обращения с животными без владельцев планируется привлекать волонтёров

Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой состоялось заседание рабочей группы по вопросам обращения с животными без владельцев на территории Мурманской области. В рабочую группу, созданную 1 августа этого года, вошли представители органов исполнительной власти региона в сфере ветеринарии, зоозащитных организаций, благотворительных фондов, приютов для животных.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин проинформировал, что специалисты государственной ветеринарной службы во взаимодействии с представителями зоозащитных организаций контролируют условия содержания животных в организациях, осуществляющих регулирование численности животных без владельцев: ООО «Прогресс-АйТи», ММУП «ЦВСЖ», ООО «Престиж».

В соответствии с планом-графиком Ольга Кузнецова проводит выездные рабочие совещания совместно с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований, зоозащитными организациями по вопросу реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках нового законодательства. Рабочие совещания уже состоялись в Мурманске и ЗАТО г. Североморск. 27 августа состоится совещание с участием представителей Мончегорска и Оленегорска, а в ЗАТО Александровск, в городах Апатиты и Кировск – в начале сентября.

Продолжается информационная работа среди населения по вопросам нравственного и гуманного отношения к животным. Комитет по ветеринарии Мурманской области подготовил два рекламных ролика «Мы всегда в ответе за тех, кого приручили» и «О внимании и заботе», памятки и листовки для владельцев животных по теме ответственного обращения с животными. Рекламные ролики и памятки размещены в сети Интернет в официальной группе комитета в социальной сети «ВКонтакте», направлены для размещения в муниципальные образования региона. Также подготовлен рекламный ролик «Убери за своей собакой», прокат которого в настоящее время проходит по региональному телевидению, появится плакат «Забери животное из приюта».

Кроме того, с целью популяризации стерилизации животных с 2015 года Мурманская областная станция борьбы с болезнями животных регулярно проводит акции «День стерилизации». Всего в период проведения акций стерилизовано более 4 тысяч животных (собак и кошек), в том числе за первое полугодие текущего года – 935 животных.

Члены рабочей группы обсудили предложения по разработке социальной рекламы и ее продвижению. Рекомендовано информировать волонтеров о выпуске животных без владельцев в прежнюю среду обитания для опеки и осуществлять видеофиксацию отлова.

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