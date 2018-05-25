В Мурманской области картофель подешевел, сахар дорожает

Как сообщает Мурманскстат, с 15 по 21 мая текущего года зафиксировано снижение цен на картофель (на 3,5%), морковь (на 1,4), куриные яйца (на 0,9%).

Наибольшее увеличение цен отмечено на сахарный песок (на 2,2%), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,9), репчатый лук (на 1,8), белокочанную капусту и яблоки (на 1,2), гречневую крупу (на 0,7), говядину, кроме бескостного мяса, пастеризованное молоко (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.