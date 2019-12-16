В Мурманской области количество преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом, увеличилось на 50%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-ноябрь 2019 года. Всего за этот период зарегистрированы 11409 преступлений, что на 189, или 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (29,6%), мошенничества (17,9%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,6%).

Число мошенничеств увеличилось на 28,9%, а краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наоборот, уменьшилось на 3,7% и 2% соответственно.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 8,1% (с 2324 до 2511), их удельный вес увеличился на 2% и составил 22%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 6,1% (с 33 до 31).

Зарегистрировано 140 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 3,5%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 13,7% и составило 107 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, наоборот, увеличилось на 4,6% и составило 228 лиц.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 24,1%, а коррупционной направленности – на 40,4%.

Количество преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом, увеличилось на 50% и составило 9 преступлений.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 4,3% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и, об увеличении их удельного веса (63,8%). Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.