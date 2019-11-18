В Мурманской области количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось 10,3%

Прокуратурой региона проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-октябрь 2019 года. Всего за этот период зарегистрировано 10376 преступлений, что на 78, или 0,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (29,9%), мошенничества (17,9%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,8%).

Число мошенничеств увеличилось на 28,3%, а краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наоборот, уменьшилось на 2,1% и 2,4% соответственно.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось 10,3% (с 2141 до 2362), их удельный вес увеличился на 2,3% и составил 22,8%.

Количество убийств (с покушениями) увеличилось на 11,5% (с 26 до 29).

Зарегистрировано 133 преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число увеличилось на 3,9%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 7,5% и составило 99 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, наоборот, увеличилось на 8,4% и составило 207 лиц.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 24,5%, а коррупционной направленности – на 38,8%.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 5,4% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и об увеличении их удельного веса (63,7%). Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.