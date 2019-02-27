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Мурманская область. Арктика27.02.19 10:30

В Мурманской области компания «НОВАТЭК» планирует создать 12 тысяч рабочих мест

Вчера Леонид Михельсон, председатель правления компании «НОВАТЭК», проинформировал Президента РФ о текущей деятельности и планах развития компании  на ближайшее время.

«Главное в стратегии сегодняшнего «НОВАТЭКа» – развитие СПГ. В декабре 2017 года Вы открыли первую линию «Ямал СПГ», а в декабре прошлого года мы его запустили на полную мощность – 16,5 миллиона тонн, и на сегодняшний день каждые 33 часа отгружается танкер – 70 тысяч тонн СПГ», сообщил Леонид Михельсон главе государства. Он отметил, что во время реализации этого проекта на российских предприятиях были размещены заказы  на сумму около 650 миллиардов рублей, 55 регионов были задействованы в строительстве.

Председатель правления компании «НОВАТЭК» акцентрировал внимание президента на том, что компания приступила к строительству четвёртой линии, и эта линия по технологии «НОВАТЭКа» полностью на российском оборудовании.

«Главное, мы приступили к реализации второго проекта «Арктик СПГ – 2», производительность уже 19,8 миллиона тонн, доложил Леонид Викторович. - Большое общение у нас с нашими промышленными предприятиями, предполагается более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях.

Приступили к строительству центра строительства морских сооружений, где будем делать платформы. Объём наших инвестиций в Мурманской области – порядка 120 миллиардов рублей. И первую очередь этого производства запускаем в середине этого года.

Будет два дока, размеры указаны, и вот так будет выглядеть линия сжижения размером больше трёхсот метров, 150 метров шириной и 70 метров высотой. И вся эта линия будет весить 620 тысяч тонн. Она будет морем отбуксирована и встанет уже просто на месторождение. Мы эти линии будем строить в заводских условиях.

Стратегия «НОВАТЭКа» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году, но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть. Через год-два мы пересмотрим (стратегию) в сторону увеличения – до 70 миллионов тонн.

По Северному морскому пути. Мы предполагаем как раз в рамках Вашего майского указа (доведение грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн) более 50 процентов – это только наши грузы, они дадут больше 46 миллионов тонн.

Предполагаем сделать два перегрузочных центра: один в Мурманской области, второй на Камчатке.

И по загрузке. В прошлом году были проведены две большие конференции с нашими возможными производителями. Более 800 предприятий, мы предполагаем, будут задействованы в этой стройке. Мы создадим 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а по России – более 80 тысяч. По нашим оценкам, это даст в течение десяти лет каждый год 0,15 процента ВВП, то есть громадный объём», - отметил председатель правления компании «НОВАТЭК».

 

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