В Мурманской области кредитов выдаётся больше, а задолженность по ним сокращается

Региональное Министерство экономического развития подготовило аналитическую информацию «Об устойчивости региональной финансовой системы в 2017 году». Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 января текущего года на территории Мурманской области действуют один самостоятельный банк и одна небанковская кредитная организация, 4 филиала действующих кредитных организаций, 1 представительство кредитной организации и 189 внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Свыше половины банковских учреждений сосредоточены непосредственно в Мурманске. Наибольший удельный вес в банковском секторе области имеет отделение ПАО «Сбербанк», как по количеству подразделений, так и по объёму операций.

В 2017 году объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 121 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2016 году.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился по отношению к 2016 году на 1,4% и составил 48,5 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к 2016 году и составила в декабре 2017 года 11,9% (в декабре 2016 года – 13,1%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.01.2018 уменьшилась с начала 2017 года на 7,1% и составила 144,5 млрд рублей (по состоянию на 31.12.2016 задолженность уменьшилась на 7,2%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.01.2018 составила 40,9 %.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 59,1 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,3 раза, по состоянию на 31.12.2016 - снижение на 13,3%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,3 раза и составила 50,7 млрд рублей, по состоянию на 31.12.2016 - увеличение на 11,9%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала 2017 года в 1,2 раза и составила 7,3 млрд рублей, по состоянию на 31.12.2016 - снижение в 3,1 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала 2017 года на 7,9% и составила 1,1 млрд. рублей, по состоянию на 31.12.2016 - снижение в 1,6 раза.

На задолженность физических лиц приходится 85,4 млрд рублей (увеличение с начала 2017 года на 9,8%, по состоянию на 31.12.2016 - снижение на 0,3%).

Просроченная задолженность на 1.01.2018 составила 8,8 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года в 1,4 раза, по состоянию на 31.12.2016 – 12,1 млрд рублей с ростом с начала года на 16,3%).

Удельный вес просроченной задолженности составил 6,1%, по состоянию на 31.12.2016 – 7,8%.

В общей сумме просроченной задолженности 75% составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,2 млрд. рублей и 5,4 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в 2017 году, по отношению к 2016 году увеличились на 13,6 млрд рублей (9,4%) и составили 158,7 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам в рублях в декабре 2017 года составили: физических лиц - 5%, нефинансовых организаций – 5,9% (в декабре 2016 года – 6,1% и 8,5% соответственно).