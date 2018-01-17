В Мурманской области крепчает мороз

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 января Кольский полуостров будет находиться на восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-17°, в отдельных районах понижение до -23-28°, днём -7-12°, при прояснениях -15-20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -25-30°, днём -7-12°, при прояснениях -15-20°. Гололедица.