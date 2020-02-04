В Мурманской области крепчают морозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия циклона, смещающегося с Карелии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер. 5 февраля в нашем регионе будет преобладать морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-2° ниже климатической нормы.

Завтра, 5 февраля, будет облачность переменная. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -15-20º, при прояснениях -25-30º, днём -10-15º, при прояснениях -17-22º. Гололедица.