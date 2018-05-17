В Мурманской области летняя оздоровительная кампания начнется 28 мая

В 2018 году за счет средств областного бюджета для обучающихся Мурманской области приобретено более 5 тысяч путевок в оздоровительные (санаторно-оздоровительные) учреждения. В настоящее время подведены итоги конкурентных процедур по приобретению путевок для обучающихся Мурманской области по следующим направлениям:

1. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- оздоровительное учреждение «Отдых Дружных» (п. Кабардинка, г. Геленджик) - 1 060 путевок;

- санаторно-оздоровительное учреждение «Янтарь» (г. Анапа) - 1 080 путевок;

Кроме того, на июль-август 2018 года для данной категории детей запланировано приобрести 72 путевки в санаторно-оздоровительное учреждение, расположенное в средней полосе Российской Федерации (Псковская, Вологодская, Новгородская области).

Первый выезд детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительные учреждения состоится 30 мая текущего года.

2. Для детей, не относящихся к категории «находящиеся в трудной жизненной ситуации»:

- оздоровительное учреждение спортивной направленности «Уральские самоцветы» (г. Анапа) - 855 путевок;

- оздоровительное (санаторно-оздоровительное) учреждение «Глобус» (п. Витязево, г. Анапа) - 1090 путевок;

- оздоровительное учреждение «Северная Зорька» (Ленинградская область, п. Рощино) - 72 путевки;

- оздоровительное учреждение «РИО» (Республика Крым, Раздольненский район, с. Портовое) - 72 путевки в июле-августе 2018 года.

Выезд детей в первую оздоровительную смену запланирован на 9 июня 2018 года.

3. На территории Мурманской области в июне текущего года начинают свою работу следующие оздоровительные учреждения:

- санаторий «Тамара (г. Мурманск) – 228 путевок (по 57 путевок в каждую смену);

- санаторий «Лапландия» (Кольский район) – 212 путевок (по 53 путевки в смену);

- санаторий «Изовела» (г. Апатиты) – 288 путевок (по 72 путевки в смену).

Кроме того, на территории Мурманской области с 28 мая 2018 году начнут функционировать оздоровительные учреждения, расположенные на базе муниципальных образовательных организаций. В период летних каникул 2018 года в 75 муниципальных учреждениях смогут отдохнуть более 6 500 детей.

Предоставление путевки для детей носит заявительный характер и осуществляется в порядке очередности, на основании заявления родителей (законных представителей).

Для получения путевки необходимо обращаться в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, по месту жительства ребенка или образовательную организацию, где обучается ребенок.