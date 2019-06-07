В Мурманской области летняя жара сменится весенней прохладой

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июня по Мурманской области ещё сохранится тёплая с дождями погода. Вечером 8 июня, с отворотом ветра к северному, ожидается понижение температуры воздуха. 9-10 июня под влиянием арктического антициклона на Кольском полуострове ожидается относительно холодная погода.

Завтра, 8 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на западе области умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём в грозе сильный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +20+25°, в центральных районах до +30°.

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На реках Мурманской области весеннее половодье близится к завершению, что раньше обычных сроков на 20-25 дней. Уровни воды на большинстве рек выше уровней летне-осенней межени всего на 35- 65 см . Водность рек составляет 50-85% от среднемноголетней.

7 июня температура воды на реках и водоёмах равна 7-13°, на горных реках 3-7°, на водохранилище Серебрянском 3,3°. Температура воды в реке Кола в 8 часов мск была равна 11°.