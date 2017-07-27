В Мурманской области лето в разгаре

Анна Ускову пиарят, значит, её и выберем! Как говорят в народе: голосуй - не голосуй, всё равно получишь репку! Комментарий к новости: Скоро осень… Претенденты на депутатские места сдают документы в ТИК

Михалыч Местные мастера выправят скамейку на качелях и можно опять туда-сюда болтаться, лишь бы не работать. Это будущее Териберки? Комментарий к новости: «МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Новые качели не выдержали «Новую жизнь» в Териберке