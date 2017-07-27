Мурманская область. Арктика27.07.17 18:02
В Мурманской области лето в разгаре
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 июля по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, 29-30 июля в Кольском районе V региональный класс пожарной опасности.
Кольский полуостров по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +21+26º.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 486 человек
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Последние комментарии
Анна
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Михалыч
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Павел К.
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