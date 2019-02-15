Мурманская область. Арктика15.02.19 11:12
В Мурманской области лидерами по росту цен остаются репчатый лук, белокочанная капуста и морковь
В Мурманской области с 5 по 11 февраля текущего года возросли цены на репчатый лук (на 4,0%), белокочанную капусту (на 2,6), морковь (на 1,8), пастеризованное и стерилизованное молоко (соответственно на 1,2% и на 0,7%), пшеничную муку (на 1,0), пшено (на 0,7), картофель (на 0,5%).
Как сообщает Мурманскстат, в это же время гречневая крупа-ядрица в магазинах подешевела на 1,3%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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