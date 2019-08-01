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Мурманская область. Арктика01.08.19 14:54

В Мурманской области лидерами по росту цен стали: лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в июне 2019 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,8% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 102,4%), что выше среднероссийского уровня на 0,3 п.п. (102,5%).

Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 3,7%, непродовольственные товары – на 1,7% и платные услуги населению – на 3% (по России, соответственно, на 3 %, 1,7% и 2,7%).

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием отдельных видов плодоовощной продукции. За шесть месяцев текущего года лук репчатый подорожал в 1,7 раза, капуста белокочанная, свекла, морковь и виноград – в 1,4 раза, картофель и яблоки – в 1,3 раза, груши, бананы, лимоны и чеснок – в 1,2 раза, помидоры – на 4%.

Кроме того, увеличение цен отмечено на пшено (на 22%), баранину (на 13%), муку пшеничную (на 11%), говядину на кости (на 8%), соль (на 7%), рыбу мороженную (кроме лососевых пород) и макаронные изделия (на 6%), сливочное и оливковое масло, консервы фруктово-ягодные и чай (на 5%), кондитерские изделия (на 4%).

Снижение цен в июне текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года наблюдалось на огурцы (на 2 %), яйца (на 17%), апельсины (на 16%), свинину бескостную, горох и фасоль (на 3%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на спички (на 8%), товары для животных (на 7%), печатные издания, парфюмерно-косметические товары и нитки (на 6%), перевязочные материалы (на 5%), бельё постельное, чулочно-носочные изделия, медицинские товары и табачные изделия (на 4%).

Стоимость телерадиотоваров и фотоаппаратов снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению проезд железнодорожным транспортом подорожал на 15%, услуги правового характера – на 10%, ветеринарные услуги и авиаперелет – на 8%, проезд в городском пассажирском транспорте – на 7%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 6%, услуги в сфере туризма и услуги прачечных – на 5%, услуги парикмахерских и фотоателье – на 4%.

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