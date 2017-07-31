В Мурманской области лидерами в востребованности квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро- и теплоэнергетика

Опубликован прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы Мурманской области на пятилетний период.

Состояние и перспективы развития регионального рынка труда, подготовку рабочих кадров для передовых технологий, прогноз потребности в кадрах экономики и социальной сферы Мурманской области на 2018-2022 годы обсудили на совещании, состоявшемся в региональном комитете по труду и занятости населения. В работе совещания приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, Мурманской областной думы, Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Мурманской области, Союза рыбопромышленников Севера, Корпорации развития Мурманской области, института информатики и математического моделирования Кольского научного центра РАН, региональных образовательных организаций.

С информацией о состоянии и перспективах развития рынка труда Мурманской области, кадровой потребности предприятий и организаций региона на пятилетний период выступил Максим Шишаев – проректор по стратегическому планированию Мурманского арктического государственного университета, авторский коллектив которого является разработчиком прогноза.

Согласно прогнозу, перспективная потребность в трудовых ресурсах – преимущественно в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена – наиболее велика в строительстве, что обусловлено, в первую очередь, реализацией мероприятий и инвестиционных проектов, связанных с активизацией хозяйственной деятельности в Арктике, а также на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте и в здравоохранении.

Разработчики прогноза подготовили рейтинг десяти наиболее востребованных в перспективе укрупненных групп специальностей по всем уровням образования и программам подготовки. Лидерами в списке программ подготовки квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро- и теплоэнергетика. Среди программ подготовки специалистов среднего звена лидируют программы сервиса и туризма, сестринского дела, экономики и управления, клинической медицины. Среди программ по подготовке бакалавров в числе первых – экономика и управление, образование и педагогические науки, социология и социальная работа, юриспруденция, по программам специалитета – клиническая медицина, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, юриспруденция, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по программам магистратуры – экономика и управление, образование и педагогические науки, сельское, лесное и рыбное хозяйство, биологические науки.

В ходе дискуссии участники совещания подчеркнули важность формирования достоверных прогнозов потребности в кадрах. С учётом перспектив реализации в Мурманской области крупномасштабных арктических проектов вопрос опережающей подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона.

Прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы Мурманской области на пятилетний период размещён на официальном портале комитета по труду и занятости населения во вкладке «Работодателям».

Данные прогноза в дальнейшем будут использованы региональным министерством образования и науки при формировании контрольных цифр приема граждан в образовательные организации и при организации профессионального обучения безработных граждан.