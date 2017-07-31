ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лагерная жизнь подходит не для всех«Сто человек – по сто рублей» - спасти юного северянина так легко!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.07.17 15:25

В Мурманской области лидерами в востребованности квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро- и теплоэнергетика

Опубликован прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы Мурманской области на пятилетний период.

Состояние и перспективы развития регионального рынка труда, подготовку рабочих кадров для передовых технологий, прогноз потребности в кадрах экономики и социальной сферы Мурманской области на 2018-2022 годы обсудили на совещании, состоявшемся в региональном комитете по труду и занятости населения. В работе совещания приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, Мурманской областной думы, Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Мурманской области, Союза рыбопромышленников Севера, Корпорации развития Мурманской области, института информатики и математического моделирования Кольского научного центра РАН, региональных образовательных организаций.

С информацией о состоянии и перспективах развития рынка труда Мурманской области, кадровой потребности предприятий и организаций региона на пятилетний период выступил Максим Шишаев – проректор по стратегическому планированию Мурманского арктического государственного университета, авторский коллектив которого является разработчиком прогноза.

Согласно прогнозу, перспективная потребность в трудовых ресурсах – преимущественно в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена – наиболее велика в строительстве, что обусловлено, в первую очередь, реализацией мероприятий и инвестиционных проектов, связанных с активизацией хозяйственной деятельности в Арктике, а также на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте и в здравоохранении.

Разработчики прогноза подготовили рейтинг десяти наиболее востребованных в перспективе укрупненных групп специальностей по всем уровням образования и программам подготовки. Лидерами в списке программ подготовки квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро- и теплоэнергетика. Среди программ подготовки специалистов среднего звена лидируют программы сервиса и туризма, сестринского дела, экономики и управления, клинической медицины. Среди программ по подготовке бакалавров в числе первых – экономика и управление, образование и педагогические науки, социология и социальная работа, юриспруденция, по программам специалитета – клиническая медицина, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, юриспруденция, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по программам магистратуры – экономика и управление, образование и педагогические науки, сельское, лесное и рыбное хозяйство, биологические науки.

В ходе дискуссии участники совещания подчеркнули важность формирования достоверных прогнозов потребности в кадрах. С учётом перспектив реализации в Мурманской области крупномасштабных арктических проектов вопрос опережающей подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона.

Прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы Мурманской области на пятилетний период размещён на официальном портале комитета по труду и занятости населения во вкладке «Работодателям».

Данные прогноза в дальнейшем будут использованы региональным министерством образования и науки при формировании контрольных цифр приема граждан в образовательные организации и при организации профессионального обучения безработных граждан.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 508 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире05:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)05:25«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)05:35«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO ДеньгиПо трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 78 копеек, доллара – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин готовит нам «подарки» после выборов президента-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика