Мурманская область. Арктика21.06.18 18:02
За прошедшие трое суток уровни воды на большинстве рек Мурманской области повысились на 5-
20 см. Водность рек юга области и рек Ура, Кола, Тумча продолжает уменьшаться.
В Мурманской области местами дождь, днём в отдельных районах грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°, в центральных районах +17+22°.
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За прошедшие трое суток уровни воды на большинстве рек Мурманской области повысились на 5-
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Последние комментарии
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
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