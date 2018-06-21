В Мурманской области местами дождь, днём в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°, в центральных районах +17+22°.

* * *